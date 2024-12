Messico, le riserve internazionali sono al loro massimo storico

Le riserve internazionali del Messico hanno chiuso il 2024 con un incremento del 7,53% rispetto alla chiusura dell'anno scorso registrando un saldo massimo storico, secondo le informazioni rese note della Banca centrale del Messico, Banxico.

Il saldo delle riserve internazionali è infatti salito a 228,8 miliardi di dollari, con un incremento di 16,3 miliardi rispetto alla fine del 2023.

In valuta nazionale, il saldo delle riserve internazionali è salito a 4,6 trilioni di pesos che, confrontandolo con le stime della Finanziaria del 2025, è pari al 57,56% delle entrate di bilancio totali previste e al 50,26% della spesa netta totale del Governo della presidente Claudia Sheinbaum.

Le riserve internazionali in Messico sono composte per la maggior parte da dollari statunitensi, oltre a una minore partecipazione di euro, renminbi cinese, yen giapponese e sterlina britannica.



