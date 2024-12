La 24enne presumibilmente incinta di Morales accusa Del Castillo

Cindy Vargas, la giovane che avrebbe avuto una relazione con l'ex presidente della Bolivia Evo Morales nel 2015, rimanendo incinta da minorenne, ha concesso un'intervista al canale televisivo DNews.

Durante l'intervista, Vargas non ha mai citato Morales ne ha detto quale sia il cognome registrato di sua figlia ma ha invece accusato il ministro del Governo della Bolivia, Eduardo Del Castillo, e la procuratrice distrettuale di Tarija (nel sud della Bolivia), Sandra Gutiérrez, di aver agito in complicità nel reato di tratta di cui ora sono accusati Morales (che dovrà testimoniare nel caso l'11 gennaio 2025) ma anche i suoi genitori.

"Oggi criminalizzano mio padre (in carcere da ottobre) e mia madre", ha detto, aggiungendo che loro non conoscevano l'identità del padre della nipote fino al 2017, quando Cindy ha detto la verità alla mamma, che l'ha consigliata di registrare la figlia con il cognome Morales.

Secondo Vargas, il giorno in cui portò la piccola a registrare sua figlia, la titolare dell'ufficio avrebbe tentato di "costringerla" a non farlo, ma lei si è rifiutata.

Vargas ha aggiunto che dal 2016 ha iniziato a ricevere minacce dall'allora segretario tecnico del Senato Del Castillo per costringerla a cambiare il cognome della figlia. La 24enne ha aggiunto che l'ultimo incontro con l'attuale ministro del Governo è avvenuto a inizio 2024, nell'hangar presidenziale di Tarija.

"Il ministro Del Castillo non solo è stato complice ma è anche autore di tratta", ha denunciato Vargas, accusando Gutiérrez di avere gestito i permessi affinché lei, con sua figlia, andassero in Argentina, nel 2019.



