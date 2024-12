Il nipote di Fidel Castro festeggia il Capodanno in Brasile

Il fisico nucleare Fidel Antonio Castro Smirnov, nipote di Fidel Castro, passerà il Capodanno in Brasile per poi assistere, il primo gennaio, all'insediamento del vicepresidente del Partito dei lavoratori (Pt) Washington Quaquá come sindaco di Maricá, città di 200mila abitanti dello stato di Rio de Janeiro. Ieri, Fidel Castro Jr è stato accolto nella città fluminense dallo stesso Quaquá e dal celebre attore brasiliano, José de Abreu, che ha postato una foto dell'incontro sui suoi social network, in quello che il quotidiano Folha de São Paulo ha descritto come un "raduno tra amici". Professore all'università dell'Avana, il nipote di Fidel Castro ha detto a Folha che viene "in Brasile da 20 anni per scambi scientifici. Ora sono venuto a stabilire partnership tra università cubane e Maricá. È una buona opportunità per celebrare il Capodanno con gli amici e con la prospettiva di nuovi progetti di impatto sociale".

Fidel Castro Jr ha detto al quotidiano brasiliano di aver conosciuto Quaquá a Cuba, sottolineando l'ispirazione dell'isola nelle politiche pubbliche di Maricá, città che ha già accordi con il paese caraibico e che, ha aggiunto, dovrebbe ampliare la collaborazione bilaterale nei settori della biotecnologia, della salute e dell'istruzione.



