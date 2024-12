Il Messico pubblica le norme per tassare l'e-commerce

Il ministero delle Finanze messicano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le regole secondo le quali le piattaforme straniere di e-commerce dovranno pagare le tasse per le operazioni effettuate con clienti residenti in terra azteca.

Il testo stabilisce che le società straniere che forniscono servizi digitali in Messico devono registrarsi come contribuenti nel Paese e pagare un'imposta sul valore aggiunto (Iva) del 16% su ogni transazione.

Le autorità fiscali prevedono che la riscossione dell'IVA si tradurrà nel 2025 in entrate aggiuntive di 15 miliardi di pesos (circa 700 milioni di euro) per il governo federale.



