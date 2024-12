Il Brasile batte il record storico di turisti stranieri nel 2024

Nel 2024 un numero record di turisti internazionali ha visitato il Brasile, superando i numeri del 2018 e segnando così il nuovo massimo della serie storica iniziata nel 1970. Lo riferisce il ministero del Turismo, indicando che 6.621.000 di viaggiatori stranieri hanno scelto destinazioni brasiliane per viaggi di piacere o di lavoro nel 2024.

Il numero si avvicina agli obiettivi del Piano nazionale del Turismo (Pnt), che prevede di ricevere 8,1 milioni di turisti internazionali entro i prossimi tre anni.

"Il settore ha dimostrato tutta la sua capacità e forza nell'accogliere questi turisti che hanno scelto le nostre destinazioni durante tutto l'anno e, con il sostegno del governo federale, abbiamo investito in un lavoro di valorizzazione culturale e di promozione internazionale della nostra immagine all'estero", ha affermato il ministro del Turismo, Celso Sabino.

"Abbiamo investito nel miglioramento delle infrastrutture turistiche e sostenuto il settore liberando risorse, attraverso Fungetur, in modo da aiutare a strutturare l'intera filiera, che è più preparata ricevere i turisti mostrando al mondo il meglio che il Brasile ha da offrire", ha concluso.



