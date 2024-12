Adolescenti scomparsi in Ecuador, ministro depone in Parlamento

In Ecuador, non si placa la polemica per la scomparsa di quattro adolescenti - di età compresa tra gli 11 e i 15 anni - a seguito dell'arresto da parte di una pattuglia delle forze armate lo scorso 8 dicembre nella città costiera di Guayaquil.

Parlando davanti a una commissione parlamentare, il ministro della Difesa, Gian Carlo Lofredo, ha negato che il fermo dei giovani sia avvenuto nel corso di un'operazione dell'esercito, sostenendo che sia invece stato motivato da una presunta flagranza di reato.

Parallelamente al suo intervento, l'ong Comitato permanente per la difesa dei diritti umani ha chiesto al Parlamento di avviare un processo di impeachment contro il ministro, unendosi ad un'analoga richiesta presentata anche dal principale partito dell'opposizione, Rivoluzione Cittadina.

Dopo oltre 20 giorni dalla loro scomparsa, una giudice ha riconosciuto che si è verificata una "sparizione forzata" dei quattro adolescenti sotto la responsabilità dello Stato. Le immagini diffuse la settimana scorsa mostrano come diversi soldati trattengono due di questi ragazzini vicino a un centro commerciale, li maltrattano e poi li caricano su un furgone.





