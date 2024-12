Riemerge il caso del debito fiscale di Trump a Panama

Nel mezzo delle polemiche generate dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo le sue minacce di riprendere il controllo del canale di Panama, riemerge il caso della Trump Organization, accusata di evasione fiscale nel Paese centroamericano.

La rivista Newsweek ha pubblicato sul suo sito un articolo in cui si fa riferimento al contenzioso che la società del tycoon affronta per un caso legato all'amministrazione dell'ex Trump Ocean Club Hotel, situato a Punta Pacifica, che attualmente opera sotto il nome di JW Marriott.

Nel 2019, i proprietari dell'hotel, Ithaca Capital Investments e Orestes Fintiklis, affermarono che la Trump Organization non pagava le tasse e presentarono una denuncia in un tribunale di New York in un caso ancora oggi non risolto.

Newsweek sottolinea che Ithaca e Fintiklis hanno dovuto farsi carico del pagamento del 12,5% sui milioni di dollari che l'organizzazione del futuro presidente Usa ha guadagnato dalla gestione dell'hotel.

Nello stesso anno, il New York Times pubblicò un articolo in cui affermava che, secondo la denuncia, la società "ha anche rilasciato dichiarazioni fraudolente e false alle autorità fiscali panamensi" per "coprire le sue attività illegali".

Newsweek cita Ana Navarro, nota commentatrice politica nicaraguense-americana, la quale suggerisce che "Trump sta minacciando di invadere Panama perché deve ancora milioni di dollari di tasse al Paese".



