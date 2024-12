Ponte crollato in Brasile, decretata emergenza per 180 giorni

Il Comune di Estreito, nello stato brasiliano del Maranhão, ha dichiarato lo stato di emergenza per 180 giorni a causa del crollo del ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sul fiume Tocantins, al confine con lo stato di Tocantins. Il cedimento è avvenuto il 22 dicembre e ha causato finora la morte di nove persone, mentre altre otto risultano ancora disperse.

Il decreto pubblicato sul sito del Comune indica cinque ambiti di attenzione prioritaria. Il primo è il recupero delle vittime non ancora localizzate e l'assistenza a tutte le famiglie colpite. Altri punti riguardano il controllo e la mitigazione dell'inquinamento ambientale nel fiume, perché alcuni dei veicoli caduti in acqua trasportavano sostanze chimiche come acido solforico e pesticidi.

Riguardo a questa situazione, l'amministrazione comunale ha affermato che cercherà di affrontare i possibili effetti sulla salute pubblica.

Il decreto prevede inoltre che le autorità lavorino per ripristinare la mobilità nell'area e forniscano sostegno alle attività economiche colpite, come l'agricoltura, la pesca e il commercio locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA