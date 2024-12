In Messico l'automotive contribuisce per il 4,5% al Pil

In Messico, l'industria automobilistica è la più grande del Paese: contribuisce per oltre il 20% al prodotto interno lordo del settore manifatturiero e per circa il 4,5% al Pil totale, rendendo questa nazione il principale produttore di veicoli dell'America Latina e il settimo in tutto il mondo, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) e di vari organismi privati.

"Nell'industria manifatturiera — afferma Rodolfo Ostolaza, vicedirettore dell'Ufficio studi economici di Banamex, in un'intervista al quotidiano La Jornada — il settore automobilistico è uno dei più rilevanti, non solo in termini di produzione e valore aggiunto, ma anche nelle catene che genera.

Il processo di fabbricazione di un'auto comprende pneumatici, vetri, pezzi di ricambio, vernici, componenti elettrici, chip, ecc. Una filiera enorme".

Secondo i dati dell'Associazione messicana dell'industria automobilistica, questo comparto genera un milione di posti di lavoro diretti e 3.500.000 di posti di lavoro indiretti a livello nazionale.



