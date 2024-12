Argentina, in 5 a giudizio per la morte del cantante Liam Payne

La giustizia argentina ha rinviato a giudizio cinque persone presunte responsabili a vario titolo della morte dell'ex cantante britannico degli One Direction Liam Payne, precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires lo scorso 16 ottobre.

La giudice Laura Bruniard ha disposto la custodia cautelare in carcere per due degli imputati, i dipendenti dell'hotel CasaSur Braian Paiz e Ezequiel Pereyra, accusati di aver fornito droga all'ex cantante. Se condannati i due rischiano una pena a 15 di reclusione.

Accusati di omicidio colposo, gli altri tre imputati aspetteranno il processo in libertà. Si tratta dell'uomo d'affari e amico di Payne, Rogelio Nores, e dei funzionari dell'hotel Gilda Martín ed Esteban Grassi. I tre rischiano condanne fino a cinque anni di carcere.

Nel corso dell'udienza preliminare per la giudice Laura Bruniard è stato dimostrato che pochi minuti prima della sua morte "Payne non era in grado di prendersi cura di se stesso".

Nella decisione pubblicata dai media locali, la magistrato rimanda al filmato di una telecamera nella hall dell'hotel in cui si vede il musicista svenuto mentre viene portato a braccio nella stanza da tre persone. "Portare Payne nella sua stanza nello stato in cui si trovava ne metteva a rischio la vita", ha scritto la giudice. "Il modo in cui è stato condotto dimostra uno stato di vulnerabilità", ha aggiunto.

"La coscienza di Payne era alterata e nella stanza c'era un balcone. La cosa giusta da fare era lasciarlo in un luogo sicuro e rimanere con lui fino all'arrivo di un medico", ha concluso.





