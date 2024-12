Argentina, il governo ha esteso il Bilancio dal 2023 al 2025

Il presidente argentino Javier Milei ha firmato il decreto che proroga la legge di Bilancio generale del 2023 per l'anno fiscale 2025. È il secondo anno consecutivo che si verifica questa situazione, anche se questa volta avviene dopo che il governo, in mezzo a tensioni politiche e trattative fallite, non ha potuto approvare la sua proposta al Congresso.

Il decreto, con il numero 1131/2024, è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale e porta anche le firme del capo di Gabinetto, Guillermo Francos, e del ministro dell'Economia, Luis Caputo.

Nell'articolo 1 del povvedimento si stabilisce che le disposizioni in vigore alla chiusura dell'anno fiscale 2024 si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2025. In questo senso, l'articolo 2 autorizza Francos ad apportare le necessarie modifiche al bilancio nel corso del prossimo anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA