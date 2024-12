Venezuela, confermata la liberazione di 138 prigionieri politici

L'organizzazione non governativa venezuelana Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha reso noto che 138 persone, che erano state arrestate dopo le presidenziali del 28 luglio scorso, sono state liberate. L'ong ha scritto sui suoi social network che i familiari dei detenuti hanno confermato la scarcerazione di 59 persone dal carcere di Tocorón e di 79 da quello di Tocuyito, delle quali 19 sono donne che erano recluse nel padiglione femminile della prigione.

L'ong ha anche denunciato che agli scarcerati "si continua a chiedere di firmare un documento in cui dichiarano che i loro diritti umani sono stati rispettati" e che "se non lo fanno, non ricevono il certificato emesso dal tribunale che concede loro la libertà condizionale".

Fino a giovedì scorso, il Foro Penal registrava ancora 1.849 prigionieri politici ma il suo vicepresidente, Gonzalo Himiob, ha spiegato all'agenzia Efe che l'ong non ha ancora un numero aggiornato poiché, sebbene la Procura abbia annunciato nei giorni scorsi 956 liberazioni, non ha pubblicato la lista con i nomi e i cognomi.



