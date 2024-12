Trovato a Santiago il Rolex di Keanu Reeves rubato a Los Angeles

La polizia del Cile ha annunciato di avere recuperato tre orologi di alta gamma, tra cui un Rolex da circa 9.000 euro, appartenenti alla star di Hollywood, Keanu Reeves e che erano stati rubati dalla casa dell'attore a Los Angeles, alla fine del 2023.



L'orologio Rolex Submariner, con sopra inciso il nome dell'attore e la leggenda "2021, JW4, grazie, The John Wick Five (suo celebre film saga, giunto al quinto sequel)", è stato recuperato ieri nella capitale Santiago durante un'operazione di polizia contro una banda di ladri e ricettatori locali.



L'orologio ha un prezzo di circa 9.000 dollari, secondo il sito web di Rolex. Le autorità cilene hanno dichiarato di aver trovato gioielli e orologi "preziosi" durante le perquisizioni in quattro case e che almeno uno degli orologi "apparteneva a un famoso attore che è stato vittima di un furto a Los Angeles, nel dicembre 2023".



Cnn Chile ha riferito che un totale di tre orologi di alta gamma recuperati nelle perquisizioni della Polizia cilena, che sta collaborando con le autorità statunitensi, appartengono all'attore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA