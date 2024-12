Perù, quasi 2000 gli omicidi su commissione nel 2024

Un totale di 1.962 peruviani sono stati assassinati da sicari tra il 1 gennaio e il 21 dicembre di quest'anno, il 31,24% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Da gennaio a novembre ci sono state 19.749 denunce per estorsione, un incremento esponenziale rispetto tre anni fa, quando ne furono invece registrate 3.783.

I numeri, che testimoniano l'emergenza violenza legata al crimine organizzato, sono stati forniti al quotidiano Perù21 da un analista di dati, l'ingegnere Juan Carbajal, che li ha ricavati dal Sistema peruviano di informazione sui decessi, il Sinadef.

Durante il 2024, e proprio per chiedere maggiori garanzie di fronte all'ondata di estorsioni e omicidi su commissione, il settore dei trasporti e del commercio ha fatto numerosi scioperi tra settembre ed ottobre, contro il governo della presidente Dina Boluarte che, pur avendo introdotto lo stato di emergenza a Lima e nel porto del Callao, non è riuscita a fermare la violenza.



