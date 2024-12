Detenuto da 4 mesi l'ex deputato italo-venezuelano Pilieri

Il coordinatore nazionale del partito politico di opposizione venezuelano Convergencia, l'ex deputato italo-venezuelano Biagio Pilieri, ha compiuto quattro mesi di detenzione, senza la possibilità di consultare i suoi avvocati di fiducia né diritto di ricevere le visite dei suoi familiari.

"È inconcepibile che siano passati 4 mesi, e Biagio Pilieri come centinaia di prigionieri politici detenuti dopo il 28 luglio (data delle presidenziali in Venezuela), rimangano senza comunicazioni e totalmente isolati nell'Elicoide (la sede del Sebin, i servizi segreti locali). Pilieri è innocente dei reati che gli vengono imputati, il suo unico reato è essere un politico in Venezuela", ha denunciato il partito Convergencia in un comunicato diffuso sui social network.

Figlio di immigrati siciliani, il 59enne Pilieri, dopo essere stato sindaco dal 2000 al 2004 di Bruzual, una città del sudovest venezuelano di oltre 100mila abitanti, è stato deputato in Parlamento a Caracas, dal 2011 al 2021.

"Siamo molto preoccupati perché non sappiamo come sta", hanno espresso i compagni di partito di Pilieri, sottolineando che ha "un quadro di salute delicato" e richiedendone il "rilascio immediato".

Arrestato in pieno centro di Caracas lo scorso 28 agosto da allora Pilieri è rinchiuso nell'Elicoide, formalmente accusato di "terrorismo" e "tradimento alla patria" senza che abbia potuto avvalersi dei suoi avvocati, come aveva denunciato il 5 settembre scorso la moglie, Maria Livia Vasile, sul suo account di X.



