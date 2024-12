A Cuba la crisi non risparmia il turismo, calo del 7,9% nel 2024

Sono poco più di due milioni i turisti che hanno scelto Cuba per le vacanze tra gennaio a novembre del 2024. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Onei) evidenziando che si tratta di una riduzione del 7,9% del numero di visitatori rispetto all'anno precedente.

Secondo i dati ufficiali, Cuba ha ricevuto 2,4 milioni di visitatori internazionali nel 2023 e 1,6 milioni nel 2022. Cifre lontanissime dai livelli pre-pandemia registrati nel 2019 (4,2 milioni) e 2018 (4,6).

La debolezza del settore turistico cubano - cruciale per l'economia dell'isola - si deve alla crisi economica che ha pesantemente colpito il Paese e alla precarietà delle infrastrutture soprattutto elettriche dell'isola che, a causa dei continui blackout elettrici, ha generato un impatto negativo anche sul settore ricettivo. Il turismo è fondamentale per il suo contributo nella generazione di prodotto interno lordo (pil) e per l'afflusso di valuta estera di cui il Paese ha disperatamente bisogno.



