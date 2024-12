Petro si rivolgerà alla Cpi per i 20 minori uccisi nel Cauca

Almeno 20 minori reclutati da gruppi armati nel dipartimento del Cauca, nella zona sud-occidentale della Colombia sono stati assassinati quest'anno. "Oggi denunciamo nuovamente la guerra che avanza, distruggendo ciò che c'è di più prezioso: i nostri bambini, giovani e adolescenti nel Cauca. È tempo di esigere dagli attori armati la volontà di pace e che le strategie e le azioni di sicurezza del governo nazionale raggiungano efficacemente i nostri territori", ha denunciato il governatore del Cauca, Octavio Guzmán.

Dopo la sua denuncia pubblica, il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto sul suo account X che l'omicidio e il reclutamento di minori di 18 anni sono crimini contro l'umanità in qualsiasi parte del mondo e, quindi, devono essere giudicati come tali. "Se abbiamo chiesto alla Corte penale internazionale di giudicare gli autori del genocidio che hanno bombardato i bambini (a Gaza), lo stesso deve essere fatto se ciò accade in Colombia" ha dichiarato Petro, aggiungendo che "con il potere dello Statuto di Roma, chiederò di perseguire penalmente a livello internazionale i leader dei gruppi armati responsabili dell'esecuzione sistematica di minori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA