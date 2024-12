Il presidente panamense, José Raúl Mulino, ha negato le affermazioni del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui ci sarebbero soldati cinesi di stanza nel Canale di Panama.

Mulino ha definito l'affermazione una "assurdità" e ha affermato che non c'è "assolutamente alcuna interferenza cinese".

Negli ultimi giorni Trump ha minacciato di riportare il canale sotto il controllo americano, accusando Panama di "fregare" gli Stati Uniti applicando tariffe di spedizione elevate.

In un messaggio pubblicato sul suo account Truth Social, Trump ha scritto: "Buon Natale a tutti, compresi i meravigliosi soldati della Cina, che stanno amorevolmente, ma illegalmente, gestendo il Canale di Panama".

"Non c'è un solo soldato cinese lungo il canale", ha detto Mulino ai giornalisti, respingendo la possibilità di ridurre i pedaggi per le navi Usa o di cedere il controllo dell'importante canale di spedizione, che collega gli oceani Atlantico e Pacifico.

"Il canale è panamense e appartiene ai panamensi. Non c'è alcuna possibilità di aprire alcun tipo di conversazione su questa realtà", ha affermato.



