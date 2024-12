Messico, recuperati 12 corpi in fosse clandestine nel Chihuahua

Ad Ascensión, città di 26mila abitanti dello stato di Chihuahua, nel nord del Messico, a 46 km dal confine con il Texas, negli Stati Uniti, sono stati scoperti i resti di almeno dodici corpi in undici tombe clandestine. Lo ha rivelato la Procura di Chihuahua, come riporta il sito del quotidiano messicano Reforma.

Tra il 18 e il 20 dicembre scorso, agenti della Procura e dell'Agenzia investigativa dello stato di Chihuahua avevano individuato undici "fosas", come si identificano in Messico le tombe clandestine, dalle quali hanno riesumato, sinora, i "resti ossei" di dodici persone, non ancora identificate.

Sia le ossa che bossoli di vario calibro rintracciati vicino alle cosiddette "fosas" sono ora nei laboratori del Servizio medico legale e di balistica di Ciudad Juárez, dove sono in corso le analisi per determinare sia l'identità delle vittime che le cause e l'ora della loro morte.



