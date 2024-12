Hacker invadono il sito del governo argentino con offese a Milei

Sotto Natale, alcuni hacker hanno invaso il sito ufficiale del governo argentino pubblicando offese contro il presidente Javier Milei. Il portale 'Mi Argentina' è rimasto inaccessibile per più di un'ora, come ha confermato lo stesso esecutivo.

I pirati informatici hanno pubblicato una canzone che insulta il leader ultraliberista insieme a commenti antisemiti, oltre a modificare le stories sul profilo Instagram del governo.

Su X, la segreteria nazionale per l'Innovazione, la Scienza e la Tecnologia ha affermato che quanto accaduto riflette "lo stato deplorevole in cui i governi precedenti hanno abbandonato i sistemi delle piattaforme e le applicazioni di gestione elettronica".

Il ministero ha poi criticato l'opposizione per aver rifiutato gli investimenti nel settore previsto dal decreto di necessità e urgenza di Milei per combattere la criminalità informatica.



