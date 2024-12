Caracas, il gendarme argentino Gallo è accusato di terrorismo

La Procura generale del Venezuela ha fatto sapere che il gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo è sotto processo in Venezuela per terrorismo insieme alle autorità di Buenos Aires, in quanto sue complici. "Il gendarme argentino è accusato di essere coinvolto in azioni terroristiche in Venezuela", ha reso noto poco fa in un comunicato il procuratore generale Tarek William Saab, aggiungendo che Gallo "è stato arrestato per aver tentato di entrare irregolarmente" in Venezuela "nascondendo il suo vero piano criminale sotto le spoglie di una visita sentimentale".

I familiari del gendarme e il governo argentino sostengono "il sequestro" di Gallo, arrestato l'8 dicembre quando era già entrato legalmente in Venezuela dopo avere passato un posto di confine ufficiale a Cúcuta, in Colombia, per visitare la sua compagna venezuelana e il loro figlio, a Caracas.

Per Saab, invece, le dichiarazioni e le azioni del governo argentino, "utilizzando i familiari dell'imputato evidenziano la complicità delle autorità di quella Nazione (l'Argentina) nei piani sovversivi che cercano di attaccare in qualsiasi modo lo Stato venezuelano e le sue istituzioni legittime".

Gallo, dunque, "è sottoposto a indagine per il suo legame con un gruppo di persone che hanno tentato dal nostro territorio e con il sostegno di gruppi dell'estrema destra internazionale di eseguire una serie di azioni destabilizzanti e terroristiche", ha detto Saab.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA