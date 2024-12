Argentina, ritrovato il 138/o 'nipote' rapito dalla dittatura

L'organizzazione per i diritti umani Abuelas (Nonne in italiano) de Plaza de Mayo ha annunciato poco fa il ritrovamento del 138/o 'nipote', prelevato durante l'ultima dittatura argentina (1976-1983), figlio di una coppia di attivisti politici rapiti nel 1976 e da allora scomparsi.

"Questo è il figlio di Marta Enriqueta Pourtalet e Juan Carlos Villamayor, nato nel dicembre 1976. Così, 138 casi sono stati risolti in questi 47 anni di incessante ricerca della verità e dell'identità", ha detto in una conferenza stampa la presidente delle Abuelas, Estela Carlotto.

"Il 10 dicembre 1976, la coppia fu rapita dalla loro abitazione nella città di Buenos Aires in un'operazione effettuata da agenti in borghese quando lei era incinta di otto mesi e mezzo", ha aggiunto Carlotto parlando nell'auditorium dello Spazio per la memoria e i diritti Umani, costruito dove all'epoca della dittatura operava il centro clandestino della Scuola di Meccanica della Marina, la famigerata Esma.

"È lì che potrebbe essere avvenuta la nascita del nipote 138.

Finora sono state registrate più di 30 nascite in questo centro clandestino", ha aggiunto Carlotto.



