Venezuela, Maduro rafforza la sua alleanza con gli evangelici

Il presidente Nicolás Maduro ha confermato la sua stretta alleanza con i movimenti evangelici durante una celebrazione di preghiera durato diverse ore nel palazzo presidenziale di Miraflores e trasmesso dalla televisione di stato, Venezolana de Televisión.

Maduro, con al fianco la moglie, la "prima combattente" Cilia Flores, ha riunito i massimi funzionari del suo governo e del suo partito, il Psuv, per celebrare il "Ritrovo cristiano di preghiera di ringraziamento e per la pace del Venezuela", questo il titolo della celebrazione, con religiosi e religiose evangeliche provenienti da diverse parti del Venezuela.

"Il 2024 è stato l'anno della vittoria del popolo di Dio del Venezuela, della giustizia, dell'uguaglianza e dell'amore", ha detto Maduro, dopo essersi dichiarato "un uomo di preghiera".

"Siamo il popolo di Davide. Ho vinto e vincerò Golia con le benedizioni di Dio e del popolo, perché io sono popolo!", ha aggiunto, esprimendo la sua ammirazione per le chiese evangeliche, che gli hanno consegnato un "Progetto di formazione in principi cristiani", diretto a centri educativi, sanitari e penitenziari.



