Sheinbaum, 'rifiuteremo migranti non messicani' espulsi da Trump

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha sottolineato che, in caso di deportazioni di massa con l'arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, i migranti di altre nazionalità dovranno essere rimpatriati nei Paesi di origine e non in Messico.

In conferenza stampa, la capo dello Stato ha garantito che i connazionali avranno supporto legale nei consolati e "non li lasceremo soli in nessun momento". "In caso di deportazione — ha aggiunto — proponiamo che, anche se il Messico è solidale e generoso con tutti, accoglieremo i messicani, ma deve esserci la possibilità di rimpatriare le altre nazionalità nei loro Paesi di origine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA