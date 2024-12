Panama, a novembre da fonti rinnovabili il 98% dell'energia

Nel mese di novembre 2024, le fonti energetiche rinnovabili hanno rappresentato il 97,66% della produzione di elettricità a Panama, secondo i dati del Centro nazionale di dispacciamento, ha indicato il ministero dell'Energia. In testa alla classifica gli impianti idroelettrici, con l'88,3%, seguiti dai fotovoltaici (6%) e dagli eolici (1,86%).

Il contributo di tecnologie come il gas naturale, con il 2,88%, e di fonti con una partecipazione minore, come il gasolio e il diesel, riafferma la diversificazione della matrice energetica panamense.

Secondo la nota del ministero, queste cifre riflettono l'impegno di Panama per lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei suoi obiettivi climatici internazionali, compresi quelli di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.



