'Il Messico va verso una grande sfida demografica'

Cresce la sfida demografica del Messico, che nel 2053 raggiungerà il suo picco di con 147 milioni di abitanti, per poi iniziare una tendenza al calo predetta dalle proiezioni.

In occasione del 50mo anniversario della creazione del Consejo Nacional de Población, Rosa Icela Rodríguez, ministra degli Interni e presidente dell'organismo, ha riconosciuto in un'intervista al quotidiano La Jornada che una delle sfide della politica pubblica per il Paese è l'alto numero di anziani, che sono passati dal 7,4% nel 2000 al 12,4% nel 2024.

Con una crescita demografica annua dell'0,8%, frutto di una tendenza decennale al calo delle nascite, che oggi si attesta su una media di 1,6 figli per donna, al di sotto del tasso di sostituzione, questo fenomeno si riflette anche nell'integrazione delle famiglie, poiché negli ultimi 30 anni le abitazioni unipersonali sono cresciute dal 4 al 14% e la tendenza continua al rialzo.

Nel 2050 gli abitanti di 60 anni ed oltre rappresenteranno il 24,1% della popolazione totale e nel 2070 raggiungeranno il 34,2%, praticamente il triplo rispetto al 2024.



