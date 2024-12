Il Fmi consiglia ulteriori riduzioni dei tassi in Costa Rica

Il Fondo monetario internazionale ha proposto alla Banca centrale del Costa Rica (Bccr) di prepararsi a "ridurre ulteriormente il tasso di politica monetaria" nelle prossime riunioni del consiglio direttivo, come alternativa per il futuro e ha ritenuto adeguate le riduzioni apportate a partire da marzo 2023, quando l'indicatore era al 9%, al 4% attuale.

L'organizzazione internazionale ha osservato che l'attuale livello del tasso di politica monetaria è ancora moderatamente restrittivo, nonostante il fatto che il bilancio dei rischi inflazionari sia saldamente al ribasso.

"La Bccr ha adeguatamente allentato la sua politica monetaria, ma dovrebbe limitare la sua attività sul mercato dei cambi per rispondere alle condizioni disordinate del mercato", afferma il Fmi in un comunicato.



