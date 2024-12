I leader di Panama a Trump, 'il canale non è negoziabile'

Il canale di Panama "non è negoziabile", ha ribadito il presidente panamense, José Raúl Mulino, insieme ad altri tre ex leader, di fronte alle minacce del presidente eletto degli Usa, Donald Trump, di recuperare il canale interoceanico se non verranno abbassati i pedaggi per le navi statunitensi.

"La sovranità del nostro Paese e del nostro canale non sono negoziabili", ha affermato Mulino in una dichiarazione firmata insieme agli ex presidenti panamensi Ernesto Pérez Balladares, Martín Torrijos e Mireya Moscoso.

Esso "fa parte della nostra storia di lotta e di conquista irreversibile", si legge nel comunicato, diffuso dopo un incontro dei firmatari al Palazzo Las Garzas, sede del governo.

Anche gli ex presidenti Ricardo Martinelli, in asilo nell'ambasciata del Nicaragua, e Laurentino Cortizo, assente all'incontro, hanno manifestato sui social il loro rifiuto delle minacce trumpiane.



