Brasile, nuove norme per l'uso della forza della polizia

Il governo del Brasile ha pubblicato in Gazzetta ufficiale un decreto che definisce nuove regole per l'uso della forza da parte degli agenti di polizia, dopo il susseguirsi di casi di violenze ed omicidi da parte delle forze dell'ordine verde-oro in tutto il Paese.

Secondo il decreto, l'uso di armi da fuoco deve essere effettuato come misura di "ultima istanza", ovvero solo quando altre risorse di "minore intensità" non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi legali prefissati".

Il testo prevede inoltre che le azioni di polizia non debbano discriminare le persone in base al colore, alla razza, all'etnia, all'orientamento sessuale, alla lingua, alla religione e alle opinioni politiche.

Entro 90 giorni il ministero della Giustizia presieduto da Ricardo Lewandowski emanerà un'ordinanza per dettagliare le procedure che dovranno essere adottate dagli agenti di polizia in tutto il Brasile. Il controllo sul rispetto delle norme sarà invece effettuato dal Comitato nazionale per il controllo dell'uso della forza, organo collegiale da crearsi per vigilare sull'attuazione del decreto.



