Sheinbaum, 'Costruiremo la pace nel Sinaloa'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che il suo governo non lascerà solo lo stato di Sinaloa e continuerà a lavorare per costruire la pace nel suo territorio e in tutto il Paese.

Nel corso della prima visita come titolare dell'esecutivo e nel contesto di una crisi di violenza dovuta alla lotta tra gruppi della criminalità organizzata, Sheinbaum ha dichiarato: "La cosa più importante per noi è costruire la pace in tutto il Paese e anche in Sinaloa. Fate sapere alla gente e al governatore che non vi lasceremo mai soli, che la presidente è qui con la sua squadra per proteggere la popolazione".

Nel suo intervento, il capo dello Stato si è riferita alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla sua intenzione di dichiarare terroristi i cartelli della droga il 20 gennaio, quando tornerà alla Casa Bianca, con lo scopo di consentire l'uso della forza militare statunitense sul territorio messicano per combatterli.

"Nella lettera che gli ho scritto - ha detto - ho sottolineato che lì si consuma la droga, da lì arrivano le armi e qui si producono le vittime. Questo è inaccettabile. Collaboriamo, ci coordiniamo, lavoriamo insieme, ma non ci subordineremo mai".





