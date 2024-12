Messico, visita di Fincantieri nello Yucatan

Il governatore dello Yucatan, Joaquín Díaz Mena, ha incontrato Alessandro Toci, presidente di Fincantieri Service Usa, per "portare avanti il progetto di un cantiere navale nel porto della città di Progreso", si legge in un comunicato del governo dello stato messicano.

Nel corso dell'incontro sono stati esaminati gli aspetti tecnici, logistici ed economici legati all'iniziativa e si è convenuto di lavorare ad una nuova lettera di intenti, dopo quella firmata a novembre 2020, nel primo trimestre del 2025.

Il primo accordo prevedeva la partecipazione dell'azienda italiana alla progettazione e realizzazione di un nuovo cantiere destinato alle riparazioni, conversioni e manutenzioni navali, nell'ambito dell'ampliamento e ammodernamento del porto di Progreso, il principale dello Stato, situato a circa 35 chilometri dalla capitale Merida, nonché l'affidamento a Fincantieri di una concessione quarantennale per la gestione in esclusiva del nuovo stabilimento.



