Messico invierà una delegazione per l'insediamento di Maduro

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che il suo governo invierà un rappresentante ufficiale alla cerimonia di investitura di Nicolás Maduro a presidente del Venezuela, prevista per il prossimo 10 gennaio. È la prima volta che la rielezione del presidente è stata riconosciuta dal Messico.

Durante la sua conferenza mattutina, Sheinbaum ha risposto poco fa alla domanda di un giornalista di Telesur sulla possibile partecipazione del suo governo agli insediamenti di Maduro in Venezuela e di Donald Trump negli Stati Uniti. "Nel primo caso andrà una rappresentanza o lo stesso ambasciatore che si trova in Venezuela (Leopoldo de Gyves). Nel secondo caso, mi risulta che non ci siano ancora inviti, non solo per il Messico, ma in generale", ha risposto Sheinbaum.

Dopo le presidenziali venezuelane del 28 luglio scorso, Brasile, Colombia e Messico hanno tentato senza successo di fare pressione su Maduro affinché renda pubblici i verbali elettorali che certificavano la sua vittoria annunciata dal Consiglio elettorale venezuelano.



