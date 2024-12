L'ex boss del cartello di Medellin Ochoa torna in Colombia

Il 67enne Fabio Ochoa, fratello minore del cosiddetto Clan degli Ochoa che fondò con Pablo Escobar il cartello di Medellín, torna oggi in Colombia, dopo avere scontato una pena di 25 anni per associazione a delinquere finalizzata al possesso e all'importazione di cocaina negli Stati Uniti. Lo ha confermato l'ufficio migratorio della Colombia, precisando che Ochoa arriverà questo pomeriggio, orario di Bogotá, insieme ad altri espulsi provenienti dagli Stati Uniti e che sarà consegnato dalle autorità statunitensi a quelle colombiane.

La procedura di espulsione si è svolta nel più stretto riserbo e, solo nelle ultime ore, è stato il Dipartimento di Stato Usa ad allertare le autorità di Bogotá sull'arrivo di Ochoa.

Ochoa era stato estradato negli Stati Uniti nel 2001, dopo essere stato catturato nel 1999 in Colombia. Il New York Times, negli anni ottanta, scrisse di lui che poteva essere considerato l'amministratore degli affari del cartello. Nel 1987 la rivista Forbes lo inserì nella classifica dei venti uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio stimato intorno ai tre miliardi di dollari, lista in cui rimase fino al 1992.



