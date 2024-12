La Cina, 'rispettiamo la sovranità di Panama sul canale'

La Cina ha assicurato oggi che il Canale di Panama "è una grande creazione del popolo panamense" e che "rispetterà sempre" la sovranità del Paese centroamericano su di esso, in riferimento alla minaccia del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, di chiedere la restituzione di quella infrastrutture.

La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha dichiarato in una conferenza stampa a Pechino che il suo Paese "ha sempre rispettato la giusta lotta del popolo panamense per la sovranità" sulle vie di trasporto e ha ricordato che "negli anni '60 ebbero luogo manifestazioni su larga scala per mostrare un forte sostegno al popolo di Panama".



