El Salvador, la Chiesa contro la riapertura delle miniere

L'Arcivescovo di San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha chiesto ai fedeli cattolici del Paese di schierarsi contro l'approvazione della legge che permette l'estrazione dei metalli, vietata dal 2017, che dovrebbe essere approvata oggi dall'Assemblea Legislativa.

In un comunicato della Conferenza Episcopale pubblicato il 12 dicembre, si rileva che la riattivazione di questa industria sarebbe "gravemente dannosa e avrebbe conseguenze irreversibili", considerando i danni alla salute dei salvadoregni causati da "qualsiasi tipo di sfruttamento minerario", prendendo in considerazione il "gravissimo impatto distruttivo sull'ambiente, sulla fauna e sulla flora".

Il presidente Bukele ha assicurato che El Salvador dispone di importanti riserve auree e che i profitti dell'estrazione verranno utilizzati per creare posti di lavoro e finanziare infrastrutture. Secondo il capo dello Stato, ciò potrebbe essere raggiunto attraverso "un'attività mineraria moderna e sostenibile".



