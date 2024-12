Colombia, la guerriglia dell'Eln annuncia una tregua di Natale

Il gruppo guerrigliero colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha annunciato che cesserà le sue azioni militari a partire da oggi e fino al 3 gennaio, come "gesto di pace con il popolo colombiano".

L'organizzazione ribelle, una delle più importanti tra quelle nate dalle estinte Farc, ha precisato che guiderà tutte le sue strutture a "non effettuare operazioni militari offensive contro le Forze armate dello Stato". "Il cessate il fuoco inizierà alle 00:00 del 23 dicembre di quest'anno e terminerà alle 00:00 del 3 gennaio 2025", ha precisato in un comunicato l'Eln, che mantiene un tentativo di dialogo con l'attuale governo, pur non avendo ancora raggiunto un accordo di pace totale.

Il presidente di sinistra Gustavo Petro ha commentato l'annuncio sottolineando che "la fine della guerra è l'obiettivo nazionale per il 2025".



