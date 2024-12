A Panama proteste contro le minacce di Trump sul canale

A Panama alcuni membri dell'alleanza 'Pueblo Unido por la Vida', che riunisce diversi gruppi sindacali, hanno bruciato oggi una bandiera degli Stati Uniti davanti alla sede dell'Assemblea nazionale in segno di rifiuto alle minacce del neoeletto presidente americano Donald Trump sulla restituzione agli Usa del canale di Panama.

Nel corso di una manifestazione, organizzata per osservare l'inizio del dibattito su un disegno di legge di riforma della previdenza sociale, il leader dei lavoratori edili, Saúl Méndez, ha sottolineato che con questa protesta si sottolinea il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità.

L'ex candidato alla presidenza del 2019 ha inoltre esortato la popolazione a rimanere vigile per "combattere qualsiasi azione imperialista".



