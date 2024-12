Mais Ogm, il Messico vuole vietarne la coltivazione dal 2025

Il governo della presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato che nel 2025 promuoverà una riforma per vietare la coltivazione di mais transgenico nel Paese, dopo che un comitato di risoluzione delle controversie si è pronunciato a favore degli Stati Uniti in una disputa con Washington sulle restrizioni che il Messico aveva imposto all'uso di questo prodotto.

In base a quest'ultima decisione, il Messico avrà 45 giorni per conformarsi alle misure volte a revocare il divieto sull'uso di mais transgenico nella farina e nell'impasto per preparare le tortillas, l'alimento base della dieta nazionale, sostenendo che "non era basato sulla scienza e violava gli impegni" stabiliti nell'accordo commerciale in vigore dal 1994 con Usa e Canada (T-MEC).

Ora il Messico dovrà consentire l'importazione di mais geneticamente modificato per il consumo animale e industriale, ma potrà mantenere il divieto di piantare questo cereale nel suo territorio, poiché il comitato regola solo le importazioni.

Tra gennaio e ottobre 2024, gli Stati Uniti hanno esportato mais per 4,8 miliardi di dollari in Messico, che costituisce il più grande mercato di esportazione di questo grano dagli Usa.





