La Spagna conferma l'asilo al venezuelano Gonzalez Urrutia

La Spagna ha confermato di aver già concesso asilo al candidato presidenziale dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, che ne aveva fatto richiesta dopo il suo arrivo a Madrid l'8 settembre. Il provvedimento gli verrà notificato formalmente prossimi giorni, ha reso noto alla stampa il ministro degli Esteri, José Manuel Albares.

Riguardo all'intenzione di González di recarsi in Venezuela il 10 gennaio per prestare giuramento come presidente, il ministro ha sottolineato che non rivelerà i dettagli "precisi" della conversazione privata avuta con il rivale del presidente venezuelano, Nicolas Maduro.

González, da parte sua, ha riferito sui social dell'incontro con Albares, soffermandosi sul documento diffuso dopo il vertice dei leader di Bruxelles, dove si sottolinea - ha osservato - che l'Unione europea "mobiliterà tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere la democrazia e una transizione pacifica e inclusiva del Venezuela".

Attraverso i suoi più stretti collaboratori, González ha reso noto che "il piano non è cambiato" e che quindi sarà probabilmente in Venezuela il 10 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA