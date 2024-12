Uno dei sei oppositori lascia l'ambasciata argentina a Caracas

Fernando Martínez Mottola, uno dei sei politici dell'opposizione venezuelana rifugiati da marzo nell'ambasciata argentina a Caracas, ha lasciato l'edificio per riunirsi con la famiglia dopo una lunga trattativa internazionale: lo riferiscono fonti diplomatiche.

Mottola è indagato dalla Procura generale del Venezuela per presunti crimini contro il Paese, così come lo sono gli altri cinque richiedenti asilo: Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Humberto Villalobos e Omar González.

Nelle ultime settimane la situazione all'ambasciata ha generato tensioni tra i governi di Argentina e Venezuela. Buenos Aires afferma che le autorità venezuelane stanno effettuando un "assedio" contro il sito e chiede a Caracas lasciapassare urgenti che permettano ai richiedenti asilo di lasciare il Paese.

Dalla fine di luglio l'ambasciata è sotto la protezione del Brasile, dopo che il Venezuela ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Argentina e con altri Paesi che hanno messo in dubbio i risultati delle controverse elezioni del 28 luglio, nelle quali è stato dichiarato vincitore, senza prove, il presidente uscente Nicolás Maduro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA