Sheinbaum e Petro vogliono candidate donne per l'Onu e l'Osa

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha confermato di aver raggiunto un accordo con il suo omologo colombiano, Gustavo Petro, per promuovere candidate donne al Segretariato generale dell'Onu e dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa).

La titolare dell'esecutivo messicano ha affermato che nella riunione a Città del Messico di lunedì scorso, "ne abbiamo parlato, poiché è importante per l'Osa, per l'America Latina e i Caraibi promuovere una candidatura con una visione diversa da quella attuale. E lo stesso vale per le Nazioni Unite".

Nel corso della sua consueta conferenza stampa, Sheinbaum ha dichiarato di aver chiesto al ministro degli Esteri, Juan Ramón de la Fuente, e al capo dell'Ufficio presidenziale, Lázaro Cárdenas Batel, di occuparsi della questione.



