La Bolivia emette un'allerta per evitare la fuga di Evo Morales

Il governo della Bolivia ha attivato un'allerta immigrazione contro l'ex presidente Evo Morales, per impedirne la fuga all'estero, nel quadro di un processo giudiziario che lo collega ai reati di tratta aggravata di esseri umani e stupro di una minorenne.

Secondo il viceministro della Sicurezza dei cittadini, Roberto Ríos, la Direzione nazionale dell'immigrazione e la Polizia per il controllo dell'immigrazione sono già state informate per agire di conseguenza.

"L'allerta immigrazione è già stato emesso", ha dichiarato Ríos, sottolineando che sono state mobilitate risorse per monitorare i possibili movimenti dell'ex presidente.

Sebbene la Procura abbia già emesso un mandato d'arresto contro Morales il 16 ottobre, lo stesso non è stato eseguito a causa di difficoltà logistiche e politiche.



