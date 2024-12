In Messico cartelloni anti-immigrazione del governo texano

Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha presentato una campagna per scoraggiare l'immigrazione clandestina in questo stato degli Usa, basata su decine di cartelloni pubblicitari in Messico e alcuni Paeesi dell'America centrale.

Durante una conferenza stampa nella città di Eagle Pass, Abbott ha spiegato che l'intenzione dei manifesti è quella di offrire ai potenziali migranti e a coloro che sono già in viaggio verso nord "un'immagine realistica di ciò che gli accadrà durante il viaggio o se giungono illegalmente in Texas".

"Gli affissi raccontano storie dell'orrore del traffico di esseri umani e implorano alle persone di considerare la realtà violenta e orribile di ciò che accadrà alle donne e ai bambini che portano con sé", ha aggiunto.

Secondo il governatore circa 40 cartelloni pubblicitari sono stati posizionati "strategicamente" lungo il confine con il Messico e in El Salvador, Guatemala e Honduras.



