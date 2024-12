Cuba, un energico Raúl Castro batte i pugni in Parlamento

A 93 anni, Raúl Castro sorprende tutti per la sua vitalità, soprattutto dopo gli ennesimi 'rumors' su una sua presunta morte diffusi di recente anche da alcuni media internazionali, riporta il Miami Herald. Un suo gesto in particolare, durante le sessioni del Parlamento cubano, oggi è finito sui social network lasciando a bocca aperta tutti, persino gli oppositori.

Nel video, che sta diventando virale su Internet, sorprende non solo la voce potente di Raúl, ma anche la serie di gesti che compie durante il suo discorso in Parlamento.

Prima colpisce il tavolo di fronte a lui con il pugno chiuso, poi batte lo stesso pugno contro il palmo aperto dell'altra mano con estrema forza ed esclamando "con la mano alzata e in piedi, e con i pugni chiusi per affrontare i problemi con profondità!".

Il tutto tra gli applausi scoscianti di tutti i parlamentari, riuniti in sessione plenaria.

La stampa ufficiale cubana sottolinea che il fratello del defunto leader della rivoluzione cubana, Fidel Castro, non solo ha partecipato questa settimana alle sessioni parlamentari, ma ha anche presenziato ad almeno quattro atti politici pubblici insieme al presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, di 29 anni più giovane.



