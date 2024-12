Shell entra nel progetto sul Gnl in Argentina insieme a Ypf

La compagnia petrolifera partecipata argentina Ypf e l'anglo-olandese Shell hanno siglato oggi un accordo (Project Development Agreement - Pda) per lo sviluppo della produzione di Gas naturale liquefatto (Gnl) a partire dalla produzione del giacimento patagonico di Vaca Muerta.

Lo riferisce un comunicato di Ypf dove si precisa che "le parti si sono impegnate a portare avanti lo sviluppo della prima fase del progetto denominato 'Argentina LNG' fino alla decisione di entrare nella fase di Front-End Engineering Design (Feed)".

Questa prima fase, prosegue la nota prevede una capacità di liquefazione di 10 milioni di tonnellate all'anno (MTPA).

L'obiettivo è quello di avviare esportazioni di gas liquefatto entro il 2027/2028 per un valore di 7 miliardi di dollari all'anno.

"Siamo orgogliosi che Shell, leader mondiale nella produzione di GNL, si unisca al progetto. In qualità di pioniere nel mercato del GNL, la conoscenza e l'esperienza di Shell saranno fondamentali per contribuire a posizionare l'Argentina come fornitore globale di energia affidabile e competitivo", ha affermato il presidente di Ypf, Horacio Marin.

Argentina LNG è un progetto per la liquefazione del gas diretto all'esportazione verso i mercati mondiali. Comprende la produzione di gas a Vaca Muerta, il suo trasporto attraverso gasdotti dedicati di 580 km fino a un terminale di trattamento e liquefazione che sarà costruito a Sierra Grande, nella provincia di Rio Negro, sulla costa dell'Oceano Atlantico.

"Con l'ingresso di Shell nello sviluppo della prima fase di ARG LNG termina la partecipazione di Petronas come partner di Ypf", conclude la nota.



