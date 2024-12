Sheinbaum, 'ampliare il libero scambio verso sud in America'

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha indicato che un elemento per rafforzare l'unità dei paesi dell'America Latina è che l'accordo commerciale nordamericano (Usmca) si estenda al sud.

"Crediamo — ha detto in conferenza stampa — che l'unità con l'America Latina su molte questioni sia molto importante. La nostra visione è che l'accordo commerciale tra Stati Uniti, Canada e Messico (Usmca) dovrebbe essere esteso a sud, perché ciò renderebbe il nostro continente una potenza economica di gran lunga superiore a qualsiasi altra regione del mondo.

"Questa è la nostra visione — ha aggiunto — l'ha espressa l'ex presidente López Obrador, l'ho espressa io quando sono entrata in carica e l'ho ribadita recentemente".



