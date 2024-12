Quito respinge proposta di Maduro per liberare ex vicepresidente

Il ministro degli Esteri della Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha reso noto che il Venezuela ha subordinato la concessione di un salvacondotto per l'espatrio dei 6 oppositori rifugiati da marzo nell'ambasciata argentina a Caracas. Il governo di Maduro "ha chiesto che l'Argentina liberi una persona molto vicina al chavismo e che l'Ecuador conceda un 'passaggio sicuro' a Jorge Glas (ex vicepresidente arrestato il 5 aprile scorso nell'ambasciata messicana di Quito) per lasciare il Paese", ha spiegato Murillo. Immediata la risposta del governo dell'Ecuador per voce della ministra degli Esteri, Gabriela Sommerfeld, che ha dichiarato in televisione che il Paese "non essere a favore dell'impunità, della corruzione" né è "alleato del regime di Maduro. Questi sono tre principi chiari per l'Ecuador". Poi ha aggiunto che "di fronte a tale proposta l'abbiamo scartata già in agosto e settembre. La Colombia e il Brasile ce l'hanno trasmessa, volevano essere Paesi mediatori".

Poco fa un comunicato pubblicato sull'account ufficiale X del presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, ha confermato quanto detto da Sommerfeld. "Il cittadino Jorge Glas Espinel, come altre persone responsabili di crimini che hanno colpito famiglie ecuadoriane, continuerà a scontare la sua pena in carcere, nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla legge", recita il testo, aggiungendo che "questo tipo di 'negoziati' non troveranno mai spazio nel nostro governo".



