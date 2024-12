Panama, dal canale 28 miliardi per il Paese in 25 anni

In 25 anni di gestione nazionale, l'Autorità del Canale di Panama (Acp) ha contribuito all'erario del Paese con un totale di 27,7 miliardi di dollari, secondo un rapporto pubblicato nell'ambito della consegna dei contributi diretti per il 2024.

Nel corso del 2024 l'Acp ha generato 2,47 miliardi, corrispondenti a surplus di gestione, diritti per tonnellata di transito e corrispettivo per servizi forniti dallo Stato. A causa della crisi idrica — che ha provocato una forte riduzione del traffico — l dato è inferiore del 2,94% rispetto al risultato ottenuto nel 2023, quando si raggiunsero i 2,545 milioni.

Nel 2000, primo anno di gestione sotto mani panamensi, l'Acp contribuì con 200 milioni al Tesoro nazionale.



