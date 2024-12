Ong, in Venezuela ci sono 1877 prigionieri politici

Nonostante la Procura del Venezuela abbia annunciato questa settimana la scarcerazione di 533 persone arrestate in seguito alle proteste seguite alle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso, in base ai dati resi noti dal Foro Penal Venezolano, una Ong indipendente che si occupa dei diritti dei detenuti, al 16 dicembre risultavano ancora in cella 1.877 prigionieri politici.

Tra questi anche sei minori ed appena 28 in meno rispetto all'ultimo rapporto, un mese fa, quando l'ong venezuelana ne aveva certificati 1.905.

"Abbiamo registrato e classificato il maggior numero di prigionieri per scopi politici conosciuto in Venezuela, almeno nel XXI secolo. Continuiamo a ricevere e registrare i nomi di nuovi detenuti", ha dichiarato l'organizzazione non governativa sul suo account ufficiale di X, precisando che si tratta di 1.642 uomini e 235 donne. Di questi 1.715 sono civili mentre 162 appartengono alle Forze Armate nazionali bolivariane.

A luglio, prima delle presidenziali, il numero dei prigionieri politici registrati dal Foro Penal in Venezuela era di 287, il 654% in meno rispetto ad oggi.



