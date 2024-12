L'Onu nomina Karla Quintana per trovare gli scomparsi siriani

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha nominato l'avvocatessa Karla Quintana, già commissaria per la ricerca delle persone scomparse in Messico, titolare dell'Istituzione Indipendente sulle persone scomparse in Siria, creata dall'Assemblea Generale dell'Onu.

"Oggi annuncio la nomina della messicana Karla Quintana come titolare di questa istituzione. Lei e il suo team devono avere la possibilità di adempiere pienamente al loro mandato", ha detto Guterres aggiungendo che "tutti i meccanismi internazionali destinati a promuovere la protezione dei diritti umani in Siria devono avere ciò di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro vitale".

Quintana avrà la missione di chiarire dove si trovino le persone scomparse dall'inizio della guerra in Siria nel 2011.

Esperta in diritti umani, aveva lasciato l'incarico di commissaria per la ricerca delle persone scomparse in Messico lo scorso anno per dissidi sulle cifre e sul modo di contare i desaparecidos con l'allora presidente Andrés Manuel López Obrador.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA